В Краснодарском крае «Абрау-Дюрсо» расширяет туристическую инфраструктуру



В Краснодарском крае ПАО «Абрау-Дюрсо» — известный российский производитель шампанского и игристого вина — строит четырехзвездочный отель и рассматривает возможность открытия еще нескольких объектов гостеприимства. Общий объем инвестиций, запланированный компанией на этот год, составляет около 2 млрд рублей, из которых половина будет направлена на расширение туристической инфраструктуры.

«Пока мы занимаемся строительством одного отеля, но потенциально рассматриваем возможность открытия еще нескольких объектов гостеприимства. В принципе, мы уже создали в Абрау-Дюрсо туристический кластер, но строительство и расширение инфраструктуры позволит создать условия для того, чтобы туристы смогли приезжать к нам на большее количество дней», - отметил глава компании Павел Титов.

В планы компании также входит открытие нескольких ресторанов, гостиницы и еще одного СПА-комплекса. Помимо этого, компания «Абрау-Дюрсо» намерена расширять организацию культурно-развлекательных мероприятий и досуговых локаций.

Краснодарский край, Южный федеральный округ