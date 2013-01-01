В Новгородской области открыли завод европейского класса по производству пищевой клетчатки



В поселке Крестцы Новгородской области ООО «БИОПРОДМАШ» (г. Санкт-Петербург) запустило в промышленную эксплуатацию крупнейшее в России производство пищевой клетчатки. Стоимость реализации импортозамещающего проекта превысила 450 млн рублей.

Производственные мощности завода в Новгородской области оснащены оборудованием ведущих мировых компаний и рассчитаны на производство около 3 тысяч тонн технологической пищевой добавки (клетчатки) в год. Каждая партия продукции проходит контроль качества в производственной лаборатории, где оперативно определяют уровень влажности, контролируют фракционный состав, гидратацию и жироудержание пищевой клетчатки.

Выпускаемая пищевая добавка позволит отечественным компаниям мясной, молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности снизить себестоимость продукции без потери качества за счет отказа от дорогостоящих аналогов зарубежных производителей. Готовая продукция будет поставляться в различные регионы России.

Новгородская область, Центральный федеральный округ