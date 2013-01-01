В Новосибирской области построили животноводческий комплекс за 5 млрд рублей



В Маслянинском районе Новосибирской области компания «Сибирская Нива» (входит в «ЭкоНива-АПК Холдинг») запустила крупнейший в регионе животноводческий комплекс «Елбань» на 6 тыс. голов КРС. Проектная мощность комплекса - 62 тысячи тонн молока в год. Общий объем инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей, создано 130 новых рабочих мест.

Для нового комплекса приобретено шесть тысяч нетелей высокопродуктивной голштинской породы. На предприятии установлены две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков-охладителей на 156 тонн молока ежесуточно. Кроме того, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

В Маслянинском районе также строится молокозавод, на котором будет создано 400 рабочих мест. Сырьем для переработки станет свежее молоко, производимое на животноводческих комплексах «Сибирской нивы». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ