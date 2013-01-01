На Ямале впервые добыли нефть, найденную нейросетью, не имеющей аналогов в России



В Ямало-Ненецком автономном округе на Вынгапуровском нефтяном месторождении впервые добыли нефть, обнаруженную после цифровой обработки геологических данных. Новые пласты углеводородов были выявлены самообучающейся программой, разработанной Научно-техническим центром компании «Газпром нефть» совместно с IBM Services. Система не имеет аналогов на рынке и позволяет с высокой вероятностью прогнозировать местоположение залежей, которые сложно выявлять традиционными методами.

В ходе пилотного проекта программа проанализировала данные более трех тысяч скважин на месторождении и предсказала новые перспективные зоны. Промышленные работы подтвердили, что в указанных пластах есть углеводороды. В результате испытаний был получен приток нефти без создания дополнительной инфраструктуры.

Обрабатывая сотни гигабайт данных с тысяч скважин, расположенных на месторождении, программа анализирует одновременно около 60 тысяч результатов геофизических исследований. Используя геологические данные, нейросеть ищет закономерности, определяя, где могут располагаться пласты, не обнаруженные ранее из-за небольшого размера или сложного строения. Работа по электронной обработке данных и поиску дополнительных запасов на месторождении занимает не более месяца.

Тюменская область, Уральский федеральный округ