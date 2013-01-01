В Свердловской области перешли на энергоэффективную технологию в доменном цехе НТМК



В Свердловской области на Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) на доменных печах установили энергосберегающую систему, позволяющую нагревать доменный газ до температуры 110 градусов без применения дополнительных тепловых ресурсов. Инвестиции составили более 240 млн рублей.

С помощью установленной системы горячий дым воздухонагревателей используют для нагрева доменного газа. Новая технология дает не только экономический, но и экологический эффект: газы, образующиеся при сжигании топлива, теперь не выбрасываются в атмосферу, а становятся дополнительным источником тепла.

Кроме того, техническое решение поможет снизить расход природного газа, доменного газа и кокса. Также новая установка превращает влагу, содержащуюся в доменном газе, в пар, что позволяет увеличить стойкость огнеупоров.

Свердловская область, Уральский федеральный округ