В Красноярском крае геологоразведчики удвоили рудные запасы золота на месторождении Ведуга
В результате геологоразведочных работ компании «Полиметалл» на месторождении Ведуга рудные запасы увеличились более чем вдвое и составили 2,8 млн унций золота. Суммарные инвестиции в геологоразведку составили около $ 5 млн.
«Данные о новых запасах подтверждают, что Ведуга – большое месторождение с высоким содержанием золота, которое, вероятно, окажется еще больше, - заявил главный исполнительный директор группы «Полиметалл» Виталий Несис. - Обновленная оценка и свежие результаты геологоразведочных работ будут полезны для потенциальных покупателей данного актива».
Ведуга – рудное месторождение упорного золота с высоким содержанием, расположенное в Северо-Енисейском золотом поясе Красноярского края и состоящее из четырех лицензионных участков общей площадью 18 кв. км.
В настоящее время горные работы на Ведуге сосредоточены на карьере с высоким содержанием золота, из которого руда идет на переработку на ЗИФ Варваринское, а полученный концентрат далее перерабатывается на Амурском ГМК.
Программа геологоразведочных работ на 2019-2020 годы включает 254 скважин алмазного бурения общей протяженностью 68 703 метра.
Красноярский край, Сибирский федеральный оруг
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