В Тверской области запущена первая в мире линия индукционной закалки буксовых узлов для локомотивов



В Калининском районе Тверской области на заводе подшипниковых узлов ООО «СКФ Тверь» 11 июня запущена первая в мире высокотехнологичная линия индукционной закалки буксовых узлов для железнодорожного транспорта. Инвестиции в проект составили около 300 млн рублей.

Технологии, примененные на новой линии, позволят существенно увеличить срок службы буксовых узлов инновационного железнодорожного подвижного состава — грузовых вагонов, локомотивов, скоростных поездов и повысить их износостойкость. Буксовой узел является частью тормозной системы и одним из главных элементов, определяющих безопасность движения.

Завод «СКФ Тверь», общей площадью 85 000 кв. метров, расположенный в промзоне Бурашевского сельского поселения под Тверью, первым в России сертифицировал производственное помещение площадью 9 000 кв. метров по международному стандарту LEED, предусматривающему в энергетическом и экологическом проектировании снижение расходов ресурсов до 40 %, твердых отходов - до 35 %, выделений в атмосферу вредных веществ – до 25 %.

Мощность первой очереди завода — до 150 тысяч буксовых узлов в год. В 2018 году объем произведенной продукции превысил 1, 9 млрд рублей. Продукция предприятия занимает в своем сегменте половину российского рынка.

Компания SKF (Швеция) — один из первых иностранных инвесторов в Тверской области. Приобретенный компанией земельный участок позволяет в три раза увеличить производственные площади предприятия. Общий объем капиталовложений с 2010 по 2019 годы составил 2,8 млрд рублей.

Компания SKF — крупнейший поставщик подшипников качения, систем смазывания, уплотнений и т.д. работает в 130 странах мира и производит продукцию для железнодорожного транспорта более 100 лет.

Тверская область, Центральный федеральный округ