ТОП-10 достижений недели: как в России укрупняли ракетостроение, замещали импорт и обновляли заводы?
Ноя 8
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе российские регионы активно развивали международные проекты. В Омске прошел XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием Президента РФ Владимира Путина. Заключен ряд соглашений о сотрудничестве между приграничными регионами двух государств. Российские и казахские автоконструкторы завершили проект по созданию беспилотного грузового «КАМАЗа». В Московской области специалисты ЦАГИ им. Жуковского создали модель новейшего тяжелого транспортного самолета «Слон», который придет на смену советским «Русланам». На Курилах и в Югре построили надежные дороги. В Крыму началась продажа билетов на поезда, которые пойдут по новому мосту.
- В Воронеже создан крупнейший в России Центр ракетного двигателестроения под эгидой Роскосмоса
- В Липецкой области реконструировали доменную печь на металлургическом комбинате за 35 млрд рублей
- В Санкт-Петербурге открылся научно-технологический центр крупной фармацевтической компании
- В Подмосковье изготовили аэродинамическую модель новейшего тяжелого транспортного самолета «Слон»
- На Курилах открыли асфальтобетонный завод и построили твердую дорогу к аэропорту за 2 млрд рублей
- В Волгоградской области модернизировали завод по производству цемента за 6 млрд рублей
- В Югре открыли участок автодороги с двумя мостами стоимостью 4,8 млрд рублей
- В Татарстане автоконструкторы завершили международный проект по созданию беспилотного тягача КАМАЗ
- В Чувашии открыли первую очередь современного тепличного комплекса за 4 млрд рублей
- Нижегородская компания открыла первый российский завод по выпуску «зеленых» техмасел в Малайзии
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
8 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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