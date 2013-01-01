ТОП-10 достижений недели: как в России укрупняли ракетостроение, замещали импорт и обновляли заводы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе российские регионы активно развивали международные проекты. В Омске прошел XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием Президента РФ Владимира Путина. Заключен ряд соглашений о сотрудничестве между приграничными регионами двух государств. Российские и казахские автоконструкторы завершили проект по созданию беспилотного грузового «КАМАЗа». В Московской области специалисты ЦАГИ им. Жуковского создали модель новейшего тяжелого транспортного самолета «Слон», который придет на смену советским «Русланам». На Курилах и в Югре построили надежные дороги. В Крыму началась продажа билетов на поезда, которые пойдут по новому мосту.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»