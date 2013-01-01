В Воронеже создан крупнейший в России Центр ракетного двигателестроения под эгидой Роскосмоса



В Воронеже в результате слияния двух ключевых предприятий — Воронежского механического завода (ВМЗ) и Конструкторского Бюро Химавтоматики (КБХА) — создан Воронежский центр ракетного двигателестроения в рамках единой организационной структуры «Роскосмоса». Объединенный коллектив насчитывает более 7000 сотрудников. Компания продолжит работы по созданию перспективных ракетных двигателей, оставаясь участником всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса.

В настоящее время прорабатывается единый план производственно-хозяйственной деятельности и единого бюджета Воронежского центра ракетного двигателестроения на 2020 год. Параллельно завершаются работы по объединению имущественного комплекса, получению и переоформлению разрешительных документов и лицензий, созданию единой IT-структуры.

В ближайшей перспективе здесь будет создан центр компетенций по литейному и инструментальному производствам, а также специализированное производство титановых шаробаллонов. На предприятии проведут реконструкцию и техническое перевооружение производства жидкостных ракетных двигателей.

В 2020 году совместно с Фондом развития промышленности и Объединенной ракетно-космической корпорацией планируется реализовать инвестиционный проект техперевооружения производства гражданской продукции, что позволит увеличить объем ее выпуска на 50%.

На сегодняшний день Воронежский центр ракетного двигателестроения — единственное предприятие в России, технологии и опыт которого позволяют серийно выпускать до десяти типов ракетных двигателей одновременно, в том числе для ракетоносителей «Протон» и семейства «Союз», а также ракетно-космическую технику для РН «Ангара».

Воронежская область, Центральный федеральный округ