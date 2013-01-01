В Санкт-Петербурге открылся научно-технологический центр крупной фармацевтической компании



В Санкт-Петербурге состоялось открытие научно-технологического центра (НТЦ) компании «Полисан», который станет уникальной площадкой для разработки инновационных отечественных лекарственных средств. Общий объем инвестиций в проект составил более 4,5 млрд рублей. Создано 150 новых высокопроизводительных рабочих мест.

В рамках проекта проведена реконструкция производственных мощностей и расширение складских площадей фармацевтического предприятия. Новый шестиэтажный корпус предназначен для полного цикла создания лекарственных препаратов — от разработки состава и технологии до совершенствования аналитических методик.

Расположение НТЦ на одной территории с фармацевтическим заводом позволит научному подразделению более активно внедрять свои разработки и масштабировать их. С открытием центра появились новые возможности для проведения научных исследований совместно с научными учреждениями России и зарубежных стран.

Ежегодно завод выпускает более 16 млн упаковок лекарственных препаратов для лечения, критических состояний, заболеваний в области неврологии, педиатрии, онкологии и т.д.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ