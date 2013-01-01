В Татарстане автоконструкторы завершили международный проект по созданию беспилотного тягача КАМАЗ



ПАО «КАМАЗ» (Татарстан), «ВИСТ Групп» (резидент фонда «Сколково») и «Назарбаев Университет» (Казахстан) завершили крупный международный проект по созданию роботизированного седельного тягача КАМАЗ-5490 NEO. Российские разработчики подготовили грузовик к автономному движению, а коллеги из Казахстана добавили систему компьютерного «зрения».

На первом этапе проекта был установлен комплекс систем для обеспечения автономного движения, значительная часть которых является собственной разработкой IT-компании «ВИСТ Групп». Автомобиль оснастили лидарами, радарами и системой позиционирования для безопасного движения и сканирования окружения. Испытания грузовика-беспилотника в рамках первого этапа были произведены на специальном полигоне инновационного центра Сколково.

На втором этапе на испытательном полигоне в Казахстане к доработке беспилотного тягача подключились специалисты «Назарбаев Университета». Казахские коллеги добавили к функциональности автомобиля систему компьютерного зрения, с помощью которого автомобиль может распознавать различные объекты — людей, животных, дорожную разметку, ограждения и другие препятствия, а также самостоятельно перестраивать маршрут для их объезда.

Планируется, что первоначально роботизированные грузовые автомобили будут использоваться для перевозок внутри промышленных объектов.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ