В Волгоградской области модернизировали завод по производству цемента за 6 млрд рублей



В г. Михайловка Волгоградской области введена в строй обновленная технологическая печь № 7 на заводе «Себряковцемент». Общий объем инвестиций в проект составил 6 млрд рублей. Модернизация объекта позволила удвоить выработку цемента и повысить экологическую безопасность производства.

Реконструкция печи позволяет отказались от устаревших технологий мокрого способа производства цементного клинкера и перейти на энергосберегающий сухой. При этом выработка продукции без потери качества увеличивается в два раза и достигает 150 тонн в час.

В рамках продолжения работ по модернизации производства между АО «Себряковцемент» и датской компанией FLSmidth заключены контракты на разработку и поставку инжиниринга и оборудования для строительства новой цементной мельницы с предизмельчителем, а также нового блока цементных силосов с терминалами для упаковки и погрузки. Полная модернизация завода завершится во втором квартале 2021 года.

Волгоградская область, Южный федеральный округ