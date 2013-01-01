В Подмосковье изготовили аэродинамическую модель новейшего тяжелого транспортного самолета «Слон»



В г. Жуковском Московской области специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского завершили сборку аэродинамической модели новейшего тяжелого транспортного самолета «Слон», который разрабатывается в качестве замены советским грузовым самолетам Ан-124 «Руслан». Новый самолет сможет перевозить грузы массой до 150 тонн на расстояние до 7 тысяч километров.

Основная часть собранной модели общей массой 120 кг изготовлена из алюминиевых сплавов, а тяжелонагруженные элементы — из конструкционных сталей. Испытания модели в аэродинамической трубе начнутся в ближайшее время.

В соответствии с проектом транспортный самолет «Слон» будет иметь возможность загрузки через носовую часть. Грузоподъемность самолета составит 180 тонн, а скорость — 850 км в час. Транспортник будет оснащен четырьмя новыми турбовентиляторными двигателями. Длина «Слона» составит 82,3 метра, высота — 24 метра, а размах крыла — до 88,3 метра. Максимальная взлетная масса самолета составит от 490 до 499 тонн, а пустого — от 214 до 222 тонн в зависимости от версии.

В отличие от Ан-124 грузовая кабина «Слона» выше почти на метр. По ее потолку будут проложены рельсы для двух тельферов суммарной грузоподъемностью 30 тонн. Над грузовой кабиной находится пассажирский салон вместимостью до 100 человек.

В открытых источниках сообщается, что «Слон» сможет взять на борт 400 десантников и 14 броневиков «Тигр» или пять самоходных установок «Спрут».

Московская область, Центральный федеральный округ