В Югре открыли участок автодороги с двумя мостами стоимостью 4,8 млрд рублей



В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре построили и торжественно открыли новую трассу протяженностью около 45 км между поселками Коммунистический и Унъюган по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с участком дороги были также возведены два моста и путепровод. Пропускная способность новой дороги — 100 тысяч автомашин в сутки.

Новая транспортная артерия позволит жителям удаленных населенных пунктов быстрее добираться до крупных городов региона, а также сократить путь водителям при завозе грузов из Свердловской области на север Югры. Так, путь из города Нягани до города Советского сокращен на 100 км.

Работы, выполненные в полном соответствии с современными требованиями к обустройству автомобильных трасс, велись в течение полутора лет.

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ