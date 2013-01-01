В Липецкой области реконструировали доменную печь на металлургическом комбинате за 35 млрд рублей



На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) после масштабной реконструкции запущена в работу доменная печь (ДП-6) с новейшими системами очистки воздуха и с интегрированной программой искусственного интеллекта. Инвестиции в проект превысили 35 млрд рублей.

После модернизации мощность доменной печи увеличилась на 8% до 3,4 млн тонн чугуна в год. Новые системы очистки воздуха будут улавливать до 99,9% пыли. Доменный газ, который образуется при выплавке чугуна, теперь полностью используется для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентрали, а доменный шлак перерабатывается в продукцию для строительной отрасли.

В результате обновления печь оснащена современной автоматизированной системой управления с интегрированной программой искусственного интеллекта, которая может самостоятельно выбирать оптимальные режимы работы агрегата.

ДП-6 была построена в 1978 году. Это вторая по мощности доменная печь НЛМК после «Россиянки» (4,2 млн тонн/год). Всего на НЛМК эксплуатируется пять доменных печей общей мощностью 14,1 млн тонн чугуна в год.

Липецкая область, Центральный федеральный округ