На Курилах открыли асфальтобетонный завод и построили твердую дорогу к аэропорту за 2 млрд рублей



На Кунашире (Сахалинская область) торжественно открыли участок автодороги с твердым асфальтовым покрытием Южно-Курильск — аэропорт «Менделеево», которая считается главной на острове. Теперь путь до аэропорта занимает всего 20 минут, что значительно улучшает качество жизни населения островов Кунашир и Шикотан, а также способствует развитию экономики и туризма. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.

Материалы для дорожного строительства производились на новом асфальтобетонном заводе, специально открытом на острове в этом году.

Работа по асфальтированию дорог на Кунашире продолжается. В настоящее время обустраивается участок трассы до села Головнино, проектируются дороги, ведущие еще к двум селам. В ближайшей перспективе – строительство автодороги на вулкан Тятя.

Строительство дорог ведется в рамках федеральной программы развития Курильских островов до 2025 года.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ