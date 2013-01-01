Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 НОЯ, 19:31 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203

05 НОЯ, 19:31 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203

В Чувашии открыли первую очередь современного тепличного комплекса за 4 млрд рублей

Ноя 5
Москва Центральный федеральный округ
В Чувашии открыли первую очередь современного тепличного комплекса за 4 млрд рублей

В Атлашевском сельском поселении Чебоксарского района Чувашии состоялось открытие современного тепличного комплекса «Новочебоксарский». Запущена первая очередь комплекса площадью 11 га. Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей. Трудоустроено150 человек. В результате полной реализации проекта общей стоимостью 6,6 млрд рублей будет создано до 500 новых рабочих мест.
После ввода в эксплуатацию второй очереди комплекса в 2020 году площадь закрытого грунта тепличного комплекса «Новочебоксарский» составит 22 га. При выходе на полную проектную мощность в 20 тысяч тонн овощей в год объём сегодняшнего производства тепличных овощей в Чувашии увеличится вдвое.

Благодаря современной технологии досвечивания и сверхточному контролю климата планируется на начальном этапе эксплуатации теплиц получать с каждого квадратного метра около 120 кг огурцов или более 70 кг томатов.

Высокотехнологичное тепличное хозяйство пятого поколения сможет круглогодично обеспечивать качественной экологически чистой продукцией весь регион. Часть произведённой продукции планируется отправлять в другие субъекты РФ и ближнего зарубежья.

Чува́шская Респу́блика, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
5 Ноя:
5 Ноя:
5 Ноя:
Центральный федеральный округ:
5 Ноя:
5 Ноя:
5 Ноя:
РОССИЯ:
1 Ноя:
1 Ноя:
1 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?

Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Общество

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?
Политика

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?
Наука и технологии

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?
Бизнес и психология

Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?

Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
Экономика

Моя хата с краю? Как граждане России оценивают свое участие в жизни страны

Моя хата с краю? Как граждане России оценивают свое участие в жизни страны
Исследования

Узнай, страна

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

Новости дня

19:26 Россия и Китай согласовали поставки газа по «Силе Сибири» Россия и Китай согласовали поставки газа по «Силе Сибири»
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
19:01 "Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иск на сумму $22 млрд "Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иск на сумму $22 млрд
18:38 Новым послом России в Великобритании стал Келин Новым послом России в Великобритании стал Келин
18:05 Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
17:51 Путин обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку Путин обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку
17:18 "Вояджер-2" отправил данные из межзвездного пространства на Землю "Вояджер-2" отправил данные из межзвездного пространства на Землю
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
16:25 Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете реализации смартфонов без российского ПО Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете реализации смартфонов без российского ПО

Узнай, страна!

14:49 В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд. В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
13:26 Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове
01 НОЯ, 13:02 Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год
31 ОКТ, 08:53 Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter