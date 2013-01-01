В Чувашии открыли первую очередь современного тепличного комплекса за 4 млрд рублей



В Атлашевском сельском поселении Чебоксарского района Чувашии состоялось открытие современного тепличного комплекса «Новочебоксарский». Запущена первая очередь комплекса площадью 11 га. Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей. Трудоустроено150 человек. В результате полной реализации проекта общей стоимостью 6,6 млрд рублей будет создано до 500 новых рабочих мест.

После ввода в эксплуатацию второй очереди комплекса в 2020 году площадь закрытого грунта тепличного комплекса «Новочебоксарский» составит 22 га. При выходе на полную проектную мощность в 20 тысяч тонн овощей в год объём сегодняшнего производства тепличных овощей в Чувашии увеличится вдвое.

Благодаря современной технологии досвечивания и сверхточному контролю климата планируется на начальном этапе эксплуатации теплиц получать с каждого квадратного метра около 120 кг огурцов или более 70 кг томатов.

Высокотехнологичное тепличное хозяйство пятого поколения сможет круглогодично обеспечивать качественной экологически чистой продукцией весь регион. Часть произведённой продукции планируется отправлять в другие субъекты РФ и ближнего зарубежья.

Чува́шская Респу́блика, Приволжский федеральный округ