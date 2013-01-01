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Нижегородская компания открыла первый российский завод по выпуску «зеленых» техмасел в Малайзии

Ноя 8
Москва Центральный федеральный округ
Нижегородская компания открыла первый российский завод по выпуску «зеленых» техмасел в Малайзии

В г. Джохор-Бору (Малайзия) состоялась церемония открытия завода российской инновационной компании «Оргхим» (Нижний Новгород) по производству неканцерогенных («зеленых») технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей. Это первое производство полного цикла нижегородской компании за рубежом и первое российское предприятие в этой стране. Стоимость строительства завода составила около $60 млн.
Установка для производства безопасных техмасел по уникальной технологии, разработанной совместно с учеными ННГУ им. Лобачевского, соответствует международным экологическим стандартам. Производственная мощность завода — 70 тыс. тонн технологических масел-наполнителей в год.

В рамках инвестиционного проекта также построен терминальный комплекс, предназначенный для хранения сырья и готовой продукции. Запуск предприятия позволяет «Оргхиму» увеличить объемы нефтехимического производства на 65% и довести долю продаж продукции в АТР до 50% от общего объема всех контрактов компании.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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