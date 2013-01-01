ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в российских регионах запустили ряд уникальных проектов. Начали строить логистические комплексы и индустриальные парки. Открыли крупные аграрные и пищевые предприятия. В рекордные сроки модернизировали крупнейшие производственные площадки и построили стратегически важные дорожные объекты. Создали тысячи новых рабочих мест. Ключи от новых квартир получили сотрудники крупнейшего на Дальнем Востоке судостроительного кластера.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»