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ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

Ноя 15
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в российских регионах запустили ряд уникальных проектов. Начали строить логистические комплексы и индустриальные парки. Открыли крупные аграрные и пищевые предприятия. В рекордные сроки модернизировали крупнейшие производственные площадки и построили стратегически важные дорожные объекты. Создали тысячи новых рабочих мест. Ключи от новых квартир получили сотрудники крупнейшего на Дальнем Востоке судостроительного кластера.

  1. В Новороссийске впервые в мире создали систему автопилота при заходе в порты грузовых судов

  2. В Москве открыли крупнейшую в мире вертикальную эко-ферму по выращиванию зелени

  3. На Сахалине начали строить первый в регионе нефтегазовый индустриальный парк за 8 млрд рублей

  4. В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек

  5. В Санкт-Петербурге начались швартовные испытания первого серийного атомного ледокола «Сибирь»

  6. В Кемерове стартовало строительство комплекса по производству селитры и удобрений за 7,4 млрд рублей

  7. В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей

  8. На Ставрополье возродили одно из крупнейших в регионе предприятий по розливу минвод за 2 млрд рублей

  9. В Волгоградской области завершили масштабную модернизацию производства карбамата за 1,2 млрд рублей

  10. В Красноярске начали строить крупнейший в Сибири аквапарк стоимостью 5 млрд рублей

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»



 
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