ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?
Ноя 15
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в российских регионах запустили ряд уникальных проектов. Начали строить логистические комплексы и индустриальные парки. Открыли крупные аграрные и пищевые предприятия. В рекордные сроки модернизировали крупнейшие производственные площадки и построили стратегически важные дорожные объекты. Создали тысячи новых рабочих мест. Ключи от новых квартир получили сотрудники крупнейшего на Дальнем Востоке судостроительного кластера.
- В Новороссийске впервые в мире создали систему автопилота при заходе в порты грузовых судов
- В Москве открыли крупнейшую в мире вертикальную эко-ферму по выращиванию зелени
- На Сахалине начали строить первый в регионе нефтегазовый индустриальный парк за 8 млрд рублей
- В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек
- В Санкт-Петербурге начались швартовные испытания первого серийного атомного ледокола «Сибирь»
- В Кемерове стартовало строительство комплекса по производству селитры и удобрений за 7,4 млрд рублей
- В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей
- На Ставрополье возродили одно из крупнейших в регионе предприятий по розливу минвод за 2 млрд рублей
- В Волгоградской области завершили масштабную модернизацию производства карбамата за 1,2 млрд рублей
- В Красноярске начали строить крупнейший в Сибири аквапарк стоимостью 5 млрд рублей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
15 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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