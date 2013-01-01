В Красноярске начали строить крупнейший в Сибири аквапарк стоимостью 5 млрд рублей



В Красноярске ООО «Термит» приступило к строительству первого в Красноярске и крупнейшего в регионе аквапарка «Экватория» суточной вместимостью 2800 посетителей. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей.

Кроме аквапарка, проект строительства развлекательного комплекса включает гостиницу на 200 мест и парковку на 1100 автомобилей. Общая площадь комплекса составит 77 тыс. кв. метров.

Аквапарк «Экватория» будет разделен на несколько зон — летнюю с бассейном, водными горками и аттракционами площадью 6 тыс. кв. метров, детскую — с игровым городком на 1,9 тыс. кв. метров и банный комплекс на 2,5 тыс. кв. метров. Протяженность водных горок высотой от 16 до 19 метров составит более 1,1 км.

Строительство аквапарка планируют завершить к 2023 году. Предполагаемый срок окупаемости объекта составляет порядка 10 лет.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ