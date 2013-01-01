На Ставрополье возродили одно из крупнейших в регионе предприятий по розливу минвод за 2 млрд рублей



В с. Ульяновка Минераловодского городского округа Ставропольского края после 10-летнего перерыва торжественно запустили производственные мощности предприятия «Рокадовские Минеральные Воды». В целом в возобновление работы одного из крупнейших в регионе предприятий по розливу минеральной воды вложено около 2 млрд рублей. Трудоустроено более 150 местных жителей.

На возрожденном предприятии впервые начался розлив собственной продукции из Нагутского месторождения под новым брендом.

Двухлетняя программа модернизации завода включала полную реконструкцию инфраструктуры завода, масштабное обновление помещений и оборудования. Сейчас на заводе запущена линия по розливу минеральных вод в полуторалитровую ПЭТ-тару производительностью 30 тысяч бутылок в час.

После розлива и закупоривания бутылки по конвейеру подаются на линию нанесения этикеток. Затем готовая продукция формируется в упаковку и поступает на склад готовой продукции, откуда уже отгружается потребителям.

В ближайшие месяцы планируется начать розлив минеральных питьевых форм безалкогольных напитков. На следующем этапе будет запущена линия по розливу минеральных вод в шестилитровую тару.

Предприятие уже наладило сбыт продукции за Урал и проводит маркетинговый анализ рынка с целью охвата как можно большего количества регионов страны.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ