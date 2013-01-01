На Ставрополье возродили одно из крупнейших в регионе предприятий по розливу минвод за 2 млрд рублей
В с. Ульяновка Минераловодского городского округа Ставропольского края после 10-летнего перерыва торжественно запустили производственные мощности предприятия «Рокадовские Минеральные Воды». В целом в возобновление работы одного из крупнейших в регионе предприятий по розливу минеральной воды вложено около 2 млрд рублей. Трудоустроено более 150 местных жителей.
Двухлетняя программа модернизации завода включала полную реконструкцию инфраструктуры завода, масштабное обновление помещений и оборудования. Сейчас на заводе запущена линия по розливу минеральных вод в полуторалитровую ПЭТ-тару производительностью 30 тысяч бутылок в час.
После розлива и закупоривания бутылки по конвейеру подаются на линию нанесения этикеток. Затем готовая продукция формируется в упаковку и поступает на склад готовой продукции, откуда уже отгружается потребителям.
В ближайшие месяцы планируется начать розлив минеральных питьевых форм безалкогольных напитков. На следующем этапе будет запущена линия по розливу минеральных вод в шестилитровую тару.
Предприятие уже наладило сбыт продукции за Урал и проводит маркетинговый анализ рынка с целью охвата как можно большего количества регионов страны.
Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ
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