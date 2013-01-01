В Новороссийске впервые в мире создали систему автопилота при заходе в порты грузовых судов



В Новороссийске ученые Государственного морского университета имени адмирала Ушакова с помощью технологий искусственного интеллекта разработали систему автопилота для крупнотоннажных морских и речных судов, которая полностью автоматизирует навигацию грузового судна при заходе в порт и маневры при его швартовке. Разработка подходит как для классических судов, так и для безэкипажного водного транспорта. Аналогов данному функционалу нет.

Примененные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют технической аппаратуре судна адаптироваться к текущим условиям эксплуатации, в том числе – к погодным условиям. Разработанный функционал особенно эффективен при управлении движением крупнотоннажного судна в морских и подходных каналах, акваториях морских портов со сложными навигационными особенностями.

В состав комплекса технических средств высокоточной проводки крупнотоннажных судов входят спутниково-инерциальная система позиционирования, блок искусственного интеллекта и планшет с системой поддержки принятия решений судоводителя.

Технология состоит из трех сегментов — судового, берегового и морского — и представляет собой промежуточный этап автоматизации процессов управления движением морского грузового судна.

Процесс захода грузового судна в порт предлагается автоматизировать с помощью интеллектуальной технологии двух опорных точек: специальные датчики устанавливаются на базе грузового терминала и ведут сбор навигационных данных о сближении судна с причалом (дистанции, скорости сближения и т.д.). Система также непрерывно анализирует метеоусловия, получая сигналы от системы гидрометеомониторинга.

После обработки информации комплекс беспилотной навигации выстраивает маршрут и при необходимости корректирует его по ситуации. При этом судоводитель и диспетчер следят за действиями системы, используя специальную программу с удобным интерфейсом.

*По оценке экспертов, объем незанятого рынка для разработанной технологии в России составляет 6,5 млрд рублей (2,5 тыс. судов), во всем мире — 101,1 млрд рублей (почти 39 тыс. судов).

Краснодарский край, Южный федеральный округ