Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 НОЯ, 14:15 МСК
USD (ЦБ)    63,8530
EUR (ЦБ)    70,4759

12 НОЯ, 14:15 МСК
USD (ЦБ)    63,8530
EUR (ЦБ)    70,4759

В Новороссийске впервые в мире создали систему автопилота при заходе в порты грузовых судов

Ноя 12
Москва Центральный федеральный округ
В Новороссийске впервые в мире создали систему автопилота при заходе в порты грузовых судов

В Новороссийске ученые Государственного морского университета имени адмирала Ушакова с помощью технологий искусственного интеллекта разработали систему автопилота для крупнотоннажных морских и речных судов, которая полностью автоматизирует навигацию грузового судна при заходе в порт и маневры при его швартовке. Разработка подходит как для классических судов, так и для безэкипажного водного транспорта. Аналогов данному функционалу нет.
Примененные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют технической аппаратуре судна адаптироваться к текущим условиям эксплуатации, в том числе – к погодным условиям. Разработанный функционал особенно эффективен при управлении движением крупнотоннажного судна в морских и подходных каналах, акваториях морских портов со сложными навигационными особенностями.

В состав комплекса технических средств высокоточной проводки крупнотоннажных судов входят спутниково-инерциальная система позиционирования, блок искусственного интеллекта и планшет с системой поддержки принятия решений судоводителя.

Технология состоит из трех сегментов — судового, берегового и морского — и представляет собой промежуточный этап автоматизации процессов управления движением морского грузового судна.

Процесс захода грузового судна в порт предлагается автоматизировать с помощью интеллектуальной технологии двух опорных точек: специальные датчики устанавливаются на базе грузового терминала и ведут сбор навигационных данных о сближении судна с причалом (дистанции, скорости сближения и т.д.). Система также непрерывно анализирует метеоусловия, получая сигналы от системы гидрометеомониторинга.

После обработки информации комплекс беспилотной навигации выстраивает маршрут и при необходимости корректирует его по ситуации. При этом судоводитель и диспетчер следят за действиями системы, используя специальную программу с удобным интерфейсом.

*По оценке экспертов, объем незанятого рынка для разработанной технологии в России составляет 6,5 млрд рублей (2,5 тыс. судов), во всем мире — 101,1 млрд рублей (почти 39 тыс. судов).

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
12 Ноя:
12 Ноя:
12 Ноя:
Центральный федеральный округ:
12 Ноя:
11 Ноя:
11 Ноя:
РОССИЯ:
11 Ноя:
11 Ноя:
11 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Недра Украины. Недорого. Варвинское месторождение отдали осваивать американцам

Недра Украины. Недорого. Варвинское месторождение отдали осваивать американцам
Политика

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России
Исследования

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту
Общество

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?
Наука и технологии

Инвестиции - в регионы. Как в столице ищут инвесторов для реализации нацпроектов на территории России?

Инвестиции - в регионы. Как в столице ищут инвесторов для реализации нацпроектов на территории России?
Экономика

Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?

Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?
Наука и технологии

Узнай, страна

В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек

В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек

В Адыгее открылся крупнейший в России кинологический центр в структуре федеральной таможенной службы

В Адыгее открылся крупнейший в России кинологический центр в структуре федеральной таможенной службы

В Новороссийске впервые в мире создали систему автопилота при заходе в порты грузовых судов

В Новороссийске впервые в мире создали систему автопилота при заходе в порты грузовых судов

В Калининградской области спустили на воду судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»

В Калининградской области спустили на воду судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»

Новости дня

13:43 Песков ответил на предложение Назарбаева касательно встречи Путина и Зеленского Песков ответил на предложение Назарбаева касательно встречи Путина и Зеленского
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
13:11 Украинские силовики устанавливают мины в районе разведения Украинские силовики устанавливают мины в районе разведения
11:54 Назарбаев предлагает провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане Назарбаев предлагает провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане
11:03 Елена Малышева опровергла обвинения о своем нетрезвом появлении в аэропорту Краснодара Елена Малышева опровергла обвинения о своем нетрезвом появлении в аэропорту Краснодара
09:43 Добыча нефти в России – одна из самых дорогих в мире Добыча нефти в России – одна из самых дорогих в мире
08:36 Глава Госдепа заявил, что США дали Украине оружие для «войны с русскими» Глава Госдепа заявил, что США дали Украине оружие для «войны с русскими»
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
07:34 Эво Моралес улетел в Мексику Эво Моралес улетел в Мексику

Узнай, страна!

12:59 В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
07 НОЯ, 17:05 Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг» Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского
Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter