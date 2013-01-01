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На Сахалине начали строить первый в регионе нефтегазовый индустриальный парк за 8 млрд рублей

Ноя 13
Москва Центральный федеральный округ
На Сахалине начали строить первый в регионе нефтегазовый индустриальный парк за 8 млрд рублей

В Сахалинской области вблизи г. Южно-Сахалинска ООО «СИП-ТОР» приступило к строительству «Сахалинского индустриального парка» для операторов нефтегазовых проектов региона. Инвестиции в объект достигнут 8 млрд рублей, при этом будет трудоустроено около 60 специалистов. Планируется, что резиденты нового индустриального парка создадут порядка 1400 рабочих мест и вложат в свои проекты более 40 млрд рублей.
Для реализации инвестпроекта АО «Корпорация развития Дальнего Востока» предоставило компании «СИП-ТОР» земельный участок площадью 31,5 гектара.

В рамках проекта будет создана современная производственно-техническая база, интегрированная с процессами основных операторов нефтегазовых проектов в Сахалинской области.

Проект индустриального парка включает строительство лабораторий, производственных зданий, складских помещений и учебного центра. Резиденты парка смогут использовать готовую инфраструктуру для создания производства. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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