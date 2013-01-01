В Москве открыли уникальную городскую эко-ферму по выращиванию зелени
На Каширском шоссе столицы на месте бывшей табачной фабрики открылся уникальный тепличный агрокомплекс, где вертикальным методом выращивают различные виды зелени и пряных трав. В перспективе круглогодичное производство может закрыть порядка 40% потребности населения Москвы в свежих салатах.
Солнечный свет заменяют несколько световых спектров, а поступающие к растениям воздух и вода проходят через многоуровневую систему очистки и фильтрации.
Управление фермой размещено в одном кабинете. Специалисты контролируют показатели влажности и освещения. Специальные системы позволяют создавать десять разных режимов климата: от умеренного до жаркого, регулируя температуру и влажность в пределах, позволяющих создать комфортные условия для любых растений.
Экологичность и пользу производства отметил мэр Москвы Сергей Собянин, сравнив по количеству выделяемого эко-фермой кислорода с парком Лефортово. Он также отметил минимальные затраты на доставку зелени малыми и средними партиями, минуя оптовые склады, в магазины Москвы с гарантией свежести.
В следующем году на эко-ферме планируют ввести вторую очередь производства – более 5 га посевных площадей. Планируется также расширить ассортимент продукции: здесь будут выращивать не только зелень, но также овощи и ягоды.
Москва, Центральный федеральный округ
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