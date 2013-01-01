В Москве открыли уникальную городскую эко-ферму по выращиванию зелени



На Каширском шоссе столицы на месте бывшей табачной фабрики открылся уникальный тепличный агрокомплекс, где вертикальным методом выращивают различные виды зелени и пряных трав. В перспективе круглогодичное производство может закрыть порядка 40% потребности населения Москвы в свежих салатах.

В агрокомплексе нового поколения созданы условия, аналогичные естественной среде. Растения получают все необходимые минеральные вещества «гидропонным методом». Для подкормки применяются только органические удобрения. Зеленные культуры выращиваются без использования пестицидов и химикатов, поскольку отпадает необходимость борьбы с сорняками и вредителями.

Солнечный свет заменяют несколько световых спектров, а поступающие к растениям воздух и вода проходят через многоуровневую систему очистки и фильтрации.

Управление фермой размещено в одном кабинете. Специалисты контролируют показатели влажности и освещения. Специальные системы позволяют создавать десять разных режимов климата: от умеренного до жаркого, регулируя температуру и влажность в пределах, позволяющих создать комфортные условия для любых растений.

Экологичность и пользу производства отметил мэр Москвы Сергей Собянин, сравнив по количеству выделяемого эко-фермой кислорода с парком Лефортово. Он также отметил минимальные затраты на доставку зелени малыми и средними партиями, минуя оптовые склады, в магазины Москвы с гарантией свежести.

В следующем году на эко-ферме планируют ввести вторую очередь производства – более 5 га посевных площадей. Планируется также расширить ассортимент продукции: здесь будут выращивать не только зелень, но также овощи и ягоды.

Москва, Центральный федеральный округ