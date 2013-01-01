В Кемерове стартовало строительство комплекса по производству селитры и удобрений за 7,4 млрд рублей



В г. Кемерово на предприятии «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот») вбили первую сваю для строительства нового отделения цеха по производству аммиачной селитры. На заводе также начинают реализацию проекта по техническому перевооружению производства минеральных удобрений. Общая сумма инвестиций составит 7,4 млрд рублей. На обновленном комплексе будет создано около 60 новых рабочих мест.

При возведении нового отделения нейтрализации планируют применить самые современные технологии. Расширенный комплекс будет специализироваться на производстве аммиачной селитры и минеральных удобрений по передовым технологиям.

Планируется, что общие объемы выпуска аммиачной селитры увеличатся на 20%, и составят 220 тыс. тонн в год.

Строительные работы предполагается завершить в максимально короткие сроки, чтобы производство приступило к выпуску продукции уже с ноября следующего года. Руководство предприятия рассчитывает, что все инвестиции окупятся за четыре года, что создаст предпосылки для следующего этапа развития завода.

АО «Азот» (крупнейший химический комплекс за Уралом) производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей, а также является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ