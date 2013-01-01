В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек



В Татарстане на территории опережающего развития (ТОСЭР) «Зеленодольск» крупные российские интернет-ретейлеры Wildberries и Ozon начали строительство своих логистических центров. Совокупная площадь объектов составит около 175 тысяч кв. метров. Суммарный объем инвестиций — 7,5 млрд рублей. Будет создано до 5000 рабочих мест.

Распределительный комплекс Интернет-магазина Wildberries займет территорию порядка 100 тыс. кв. метров, инвестиции в проект составят 5,5 млрд рублей. Первая очередь складского комплекса площадью 50 тыс. кв. метров будет запущена уже в первой половине следующего года. Это даст возможность создать рабочие места (для 4000 человек) не только для сотрудников компании Wildberries, но и для поставщиков.

Инвестиции в строительство распределительного центра Ozon превысят 2 млрд рублей. Его планируется открыть в третьем квартале 2020 года. Общая площадь объекта составит около 74 тыс. кв. метров. Планируется создать более 1000 рабочих мест.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, масштабный проект имеет стратегическое значение для республики и позволит местным товаропроизводителям активнее реализовывать свою продукцию на территории всей страны, а также за рубежом.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ