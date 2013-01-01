В Санкт-Петербурге начались швартовные испытания первого серийного атомного ледокола «Сибирь»
Ноя 11
В Санкт-Петербурге на АО «Балтийский завод» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) начался один из ключевых этапов строительства первого серийного атомного ледокола проекта 22220 «Сибирь» — швартовные испытания судна. На главные распределительные щиты атомохода подано электропитание с берега по штатной схеме.
В ходе швартовных испытаний специалисты предприятия проверят качество постройки судна, сборки его систем и элементов, работу в действии систем и механизмов, проведут настройку аппаратуры.
Совместно с представителями подрядных организаций будет проверена работоспособность 195 распределительных щитов, смонтированных на судне.
Атомоход «Сибирь» длиной более 173 м и шириной 34 м имеет мощность на винтах 60 МВт и водоизмещение 33,54 тыс. тонн. Экипаж судна, рассчитанного на 40 лет службы, составит 75 человек.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
11 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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