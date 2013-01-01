В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей



В Алтайском крае открыли движение на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт», где построили новый мост через реку Чумыш и две транспортные развязки. Новый мост в три раза шире старого. Теперь этот стратегически важный объект магистрали, который не только объединяет три сибирских региона, но и ведет к соседним государствам – Монголии и Китаю, может пропускать в три раза больше автомобилей. Стоимость проекта превысила 3 млрд рублей.

Длина четырехполосной мостовой конструкции — 305 метров, протяженность подходов к мосту — 8,9 километра. Ширина нового моста около 30 метров, проезжая часть — 15 метров. Пролетное строение цельнометаллическое, что обеспечивает повышенную комфортность проезда.

Автодорога на подходах к мосту построена по нормативам первой и второй технических категорий, отвечающая всем современным требованиям, – с разделительным барьерным ограждением, шумозащитными экранами, освещением. На ней создано четырехполосное движение — по две полосы в каждом направлении. Для удобства и безопасного передвижения местных жителей построены две разноуровневые транспортные развязки возле населенных пунктов.

Мост через реку Чумыш на Чуйском тракте реконструирован в связи с тем, что старый мост не только с трудом справлялся с возросшей нагрузкой, но и осложнял паводковую ситуацию в районе из-за большого количества опор. Новый мост сможет пропускать более 20 тысяч автомобилей. По техническим расчетам мост прослужит не менее ста лет.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ