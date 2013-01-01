В Волгоградской области завершили масштабную модернизацию производства карбамата за 1,2 млрд рублей



В г. Волжский Волгоградской области на заводе «Волжский Оргсинтез» завершен проекта по созданию современного производства карбамата МН (международной номенклатуры). Объем инвестиций в масштабную модернизацию производства составил 1,2 млрд рублей. Импортозамещающее высокотехнологичное производство практически полностью обеспечит потребность горно-обогатительных комбинатов в реагенте для извлечения цветных металлов из руд.

При модернизации производства использованы передовые технологии крупной немецкой инжиниринговой компании, а новая установка оборудована автоматической системой управления процессом, разработанной известной японской фирмой.

Проект приведен в соответствие требованиям российского экологического законодательства при содействии Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза (ОАО «НИИК»).

В производственных помещениях установлены автоматические газоанализаторы для обеспечения контроля за состоянием воздушной среды, а также смонтированы автоматические системы пожарной сигнализации и пожаротушения.

Особенность новой технологии производства карбамата МН заключается в ее экологических преимуществах: все газовые потоки заведены в специальное устройство, где они проходят углубленную очистку от вредных веществ. Кроме того, в окружающую среду не попадают сточные воды — их очищают и используют повторно.

Химическое соединение карбамат используется в добывающей промышленности, также в производстве синтетических каучуков и латексов, в качестве присадки к маслам и другим органическим продуктам, для очистки сточных вод от тяжелых металлов и т.д.

Волгоградская область, Южный федеральный округ