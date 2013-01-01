ТОП-10 достижений недели: как в России расширяли воздушные гавани, рыбпорты и центры животноводства?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России реализованы масштабные проекты международного и внутриэкономического значения. Стартовали крупные контракты в отраслях тяжёлого машиностроения и автопрома. Обеспечены электроэнергией перспективные месторождения золота и нефти. Открыты крупнейшие животноводческие комплексы. Успешно прошли испытания инновационные разработки.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»