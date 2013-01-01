ТОП-10 достижений недели: как в России расширяли воздушные гавани, рыбпорты и центры животноводства?
Янв 17
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в России реализованы масштабные проекты международного и внутриэкономического значения. Стартовали крупные контракты в отраслях тяжёлого машиностроения и автопрома. Обеспечены электроэнергией перспективные месторождения золота и нефти. Открыты крупнейшие животноводческие комплексы. Успешно прошли испытания инновационные разработки.
- В Москве открыли новый международный терминал в аэропорту Шереметьево на 20 млн пассажиров в год
- В Приамурье успешно прошел приемочные испытания первый международный автомост в КНР через реку Амур
- В Новосибирске создали сверхпрочный наноматериал, впервые в мире примененный для дорожного покрытия
- В Чечне открыли самую длинную в мире искусственную горнолыжную трассу на всесезонном курорте
- В Тюменской области реализован крупный проект по энергоснабжению Уватской группы месторождений нефти
- В Воронежской области расширили центр селекции свиней интенсивного мясного типа за 4 млрд рублей
- В Калининградской области стартовало строительство завода белковых концентратов за 2,8 млрд рублей
- В Забайкалье обеспечили электроэнергией золотоносный рудник и строящийся ГОК за 800 млн рублей
- Во Владивостоке начали строительство холодильного комплекса в морском рыбпорту за 1,8 млрд рублей
- В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
17 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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