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ТОП-10 достижений недели: как в России расширяли воздушные гавани, рыбпорты и центры животноводства?

Янв 17
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России расширяли воздушные гавани, рыбпорты и центры животноводства?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России реализованы масштабные проекты международного и внутриэкономического значения. Стартовали крупные контракты в отраслях тяжёлого машиностроения и автопрома. Обеспечены электроэнергией перспективные месторождения золота и нефти. Открыты крупнейшие животноводческие комплексы. Успешно прошли испытания инновационные разработки.

  1. В Москве открыли новый международный терминал в аэропорту Шереметьево на 20 млн пассажиров в год

  2. В Приамурье успешно прошел приемочные испытания первый международный автомост в КНР через реку Амур

  3. В Новосибирске создали сверхпрочный наноматериал, впервые в мире примененный для дорожного покрытия

  4. В Чечне открыли самую длинную в мире искусственную горнолыжную трассу на всесезонном курорте

  5. В Тюменской области реализован крупный проект по энергоснабжению Уватской группы месторождений нефти

  6. В Воронежской области расширили центр селекции свиней интенсивного мясного типа за 4 млрд рублей

  7. В Калининградской области стартовало строительство завода белковых концентратов за 2,8 млрд рублей

  8. В Забайкалье обеспечили электроэнергией золотоносный рудник и строящийся ГОК за 800 млн рублей

  9. Во Владивостоке начали строительство холодильного комплекса в морском рыбпорту за 1,8 млрд рублей

  10. В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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