В Приамурье успешно прошел приемочные испытания первый международный автомост в КНР через реку Амур



В Амурской области первый трансграничный автомобильный мост через реку Амур в Китай прошел приемочные испытания под нагрузками и готов к вводу в эксплуатацию. Работа несущих конструкций пролетного строения под действием автомобильных испытательных нагрузок весом более 300 тонн признана полностью соответствующей проектным расчетам и технологическим требованиям.

Международные испытания, в ходе которых было отработано 14 различных вариантов загрузки моста, проводились совместно российскими и китайскими специалистами. В качестве испытательной нагрузки использовались 10 трехосных груженых автосамосвалов КамАЗ и ISUZU, каждый из которых весил около 27,8 тонны. Кроме того, по мосту проехал 40-тонный четырехосный автокран KATO. Общая масса нагрузки составила 318 тонн.

Протяженность двухполосного моста Благовещенск-Хэйхэ превышает 1 км. Мост рассчитан на ежедневный проезд 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей. Расчетный пассажиропоток составляет 5,5 тысяч человек в сутки. Проезд по мосту будет платным.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ