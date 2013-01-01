В Новосибирске создали сверхпрочный наноматериал, впервые в мире примененный для дорожного покрытия



В Новосибирске компания OCSiAl, занимающаяся исследованиями на микроуровне, разработала технологию производства графеновых нанотрубок, с использованием которых уложен первый в мире экспериментальный участок дорожного полотна на федеральной трассе «М-4 Дон». Испытания, проведенные проектной компанией «ЭКО Груп», показали повышение устойчивости к образованию колеи и трещин на 67%. Минтранс РФ признал разработку по модификации асфальтобетона инновационной и перспективной.

Графеновые нанотрубки — сверхпрочный и легкий материал, который широко применяется для изменения свойств различных материалов. В асфальтобетоне они формируют армирующую сеть, которая улучшает комплекс физико-механических свойств: колеестойкость, температуру размягчения, предел прочности при сжатии и т.д.

Это существенно повышает эксплуатационные характеристики дорожного покрытия, что особенно важно в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке в жаркое время года.

Перспектива применения уникальной разработки в масштабах страны — проектирование дорожной сети с покрытием, упроченным с помощью нанотрубок.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ