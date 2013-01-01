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В Калининградской области стартовало строительство завода белковых концентратов за 2,8 млрд рублей

Янв 13
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области стартовало строительство завода белковых концентратов за 2,8 млрд рублей

В Калининградской области компания «Содружество-протеин», получив статус резидента Особой экономической зоны, приступает к реализации проекта строительства завода по выпуску белковых концентратов в г. Светлом. Общая сумма вложений составляет 2,8 млрд рублей. На новом предприятии будет создано 128 новых рабочих мест.
Проектная мощность производства рассчитана на выпуск 510 тонн белковых концентратов в сутки. Натуральная продукция предназначена для включения в рацион ценных пород рыб, что, по мнению главы региона Антона Алиханова, послужит ускоренному развитию аквакультуры в России и существенно улучшит экспортный потенциал Калининградской области.

Проект, ставший одним из самых крупных для Калининградской ОЭЗ, планируют реализовать до 2024 года. Всего в реестр резидентов региональной ОЭЗ включено около 240 действующих инвестпроектов на общую сумму 130 млрд рублей.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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