Во Владивостоке начали строительство холодильного комплекса в морском рыбпорту за 1 млрд рублей
Янв 14
В Приморском крае ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) приступило к реализации проекта по строительству нового холодильного комплекса для перевалки и хранения рыбопродукции емкостью до 40 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в объект превысит 1 млрд рублей. Для обслуживания комплекса будет создано более 100 новых рабочих мест.
Уже завершено устройство котлована, ведется подготовка к его бетонированию. В рамках проекта достигнуты договоренности с японской компанией на поставку специального оборудования.
В настоящее время в моррыбпорту работает холодильный комплекс на 12,5 тыс. тонн груза. Он задействован в перевалке рыбы как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Новые холодильные мощности сегодня крайне необходимы, т.к. в прошлом году объем добычи приморских рыбаков достиг исторического максимума за последние 15 лет — около 20% общероссийского вылова рыбы.
Приморской край, Дальневосточный федеральный округ
14 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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