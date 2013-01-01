В Тюменской области реализован крупный проект по энергоснабжению Уватской группы месторождений нефти



В Тюменской области компания «РН-Уватнефтегаз» завершила реализацию крупнейшего за последние годы проекта по энергоснабжению Уватской группы нефтяных месторождений. Подключение к единой энергетической системе позволило повысить надежность энергоснабжения и эффективность эксплуатации объектов нефтедобычи, ускорив темпы развития приоритетного для РФ Уватского проекта.

В рамках масштабного проекта на Протозановском, Тямкинском и Усть-Тегусском месторождениях введены в эксплуатацию три электроподстанции суммарной установленной мощностью 502 МВА с высокой степенью автоматизации, а также линии электропередачи 220 кВ протяженностью 320 км.

Управление объектами энергетики ведется из уникального оперативно-диспетчерского центра в г. Тюмени. Сбор, обработку и хранение данных о параметрах режимов работы энергосистем производит программный комплекс отечественного производства.

Тюменская область, Уральский федеральный округ