В Воронежской области расширили центр по селекции свиней интенсивного мясного типа за 4 млрд рублей
Янв 17
В Бобровском районе Воронежской области ввели в эксплуатацию две новые площадки селекционно-генетического центра «Агроэко». Общий объем инвестиций составил 4 млрд рублей. Создано 100 новых рабочих мест. Реализация проекта решит проблему с дефицитом племенных свиней в регионе, а также позволит снизить зависимость от их импорта из-за рубежа.
Новые комплексы «Буравлянский» и «Морозовский» рассчитаны на 3,5 тыс. голов свиноматок. Техническое решение объектов разработано с учетом лучших мировых практик и технологий, отвечает высокому уровню биобезопасности.
Здесь будут пременены современные методы учета, идентификации, контроля продуктивности и определения племенной ценности животных с применением автоматизированной программы племенного учета.
Основные задачи селекционной работы — устранение дефицита племенных ресурсов пород свиней интенсивного мясного типа (йоркшир, ландрас, дюрок), повышение эффективности региональной селекционной программы по промышленному скрещиванию и гибридизации и др.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
17 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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