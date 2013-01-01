В Воронежской области расширили центр по селекции свиней интенсивного мясного типа за 4 млрд рублей



В Бобровском районе Воронежской области ввели в эксплуатацию две новые площадки селекционно-генетического центра «Агроэко». Общий объем инвестиций составил 4 млрд рублей. Создано 100 новых рабочих мест. Реализация проекта решит проблему с дефицитом племенных свиней в регионе, а также позволит снизить зависимость от их импорта из-за рубежа.

Новые комплексы «Буравлянский» и «Морозовский» рассчитаны на 3,5 тыс. голов свиноматок. Техническое решение объектов разработано с учетом лучших мировых практик и технологий, отвечает высокому уровню биобезопасности. Здесь будут пременены современные методы учета, идентификации, контроля продуктивности и определения племенной ценности животных с применением автоматизированной программы племенного учета. Основные задачи селекционной работы — устранение дефицита племенных ресурсов пород свиней интенсивного мясного типа (йоркшир, ландрас, дюрок), повышение эффективности региональной селекционной программы по промышленному скрещиванию и гибридизации и др. Воронежская область, Центральный федеральный округ

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Москва:

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪