В Забайкалье обеспечили электроэнергией золотоносный рудник и строящийся ГОК за 800 млн рублей



В Могочинском районе Забайкальского края специалисты Забайкальского филиала компании «Россети Сибирь» провели работы по технологическому присоединению к энергосетям объектов золотоносного рудника «Наседкино». Электроэнергией обеспечен строящийся горно-обогатительный комбинат (ГОК) и его инфраструктура. Инвестиции в проект превысили 800 миллионов рублей.

В рамках проекта энергетики построили 50 км ЛЭП напряжением 110 кВ и подстанцию «Наседкино» мощностью 16 МВА, а также провели реконструкцию подстанции 110 кВ «Верхняя Давенда».

В кратчайшие сроки в сложнейших географических и климатических условиях – труднопроходимой болотистой местности, при температурах до минус 50 градусов – установлено более 270 металлических опор линии электропередачи.

За последние годы освоение рудника Наседкино и строительство ГОКа – одни из самых значимых проектов, реализуемых в Забайкалье. Ожидается, что новое предприятие обеспечит рабочими местами около 500 жителей региона и даст дополнительные налоговые поступления в краевой бюджет.

Забайкальский край, Сибирский федеральный округ