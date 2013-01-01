В Москве открыли новый международный терминал в аэропорту Шереметьево на 20 млн пассажиров в год



В крупнейшем в России московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Расчетная пропускная способность терминала площадью более 127 тыс. кв. метров составляет 20 миллионов пассажиров в год. Инвестиции в строительство составили около 32 млрд рублей.

В новом здании будут действовать 84 стойки регистрации, 160 кабин для паспортного контроля, авангардные бизнес-залы «Малевич» и «Шагал», а также двухуровневый VIP-зал. С марта заработают автоматические кабины прохождения паспортного контроля для обладателей биометрических паспортов.

Уникальная система досмотра багажа работает без оператора, что значительно сокращает время обслуживания пассажиров и исключает оставление вещей на лотках.

В новом терминале предусмотрено множество точек питания. Открыто две крытых пешеходных галереи и пятиуровневый паркинг на 2,5 тыс. машиномест. В ближайшее время сюда продлят ветку аэроэкспресса.

Аэропорт Шереметьево — один из самых загруженных в Европе. В год он обслуживает почти 50 млн человек. С вводом в работу нового терминала пассажиропоток будет расти, в планах — удвоить его до 2030 года.

Москва, Центральный федеральный округ