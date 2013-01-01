В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей



Татарстанское ПАО «КамАЗ» победило в тендере на поставку 200 электробусов для «Мосгортранса» на 11,4 млрд рублей. Стоимость одного электробуса превышает 56,9 млн рублей. В соответствии с контрактом первые 10 машин будут поставлены заказчику уже в феврале. Остальные электробусы выйдут на московские дороги к концу августа текущего года. Сервисное обслуживание электробусов и зарядной инфраструктуры рассчитано до июля 2035 года.

Столичный электробус соответствует повышенным стандартам безопасности и экологичности. Транспортное средство, вмещающее 85 человек, имеет 30 мест для сидения и оборудовано всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в т.ч. – маломобильных.

Камазовские электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств и др.

Это уже третий тендер на поставку в столицу пассажирского транспорта на электрической тяге, выигранный «КамАЗом».

Камазовская инновационная техника хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации при различных погодных условиях, в том числе – при низких температурах зимой. В прошлом году городской электробус получил национальную премию «Автомобиль года в России – 2019».

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ