Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ЯНВ, 12:15 МСК
USD (ЦБ)    61,5694
EUR (ЦБ)    68,3747

16 ЯНВ, 12:15 МСК
USD (ЦБ)    61,5694
EUR (ЦБ)    68,3747

В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей

Янв 16
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей

Татарстанское ПАО «КамАЗ» победило в тендере на поставку 200 электробусов для «Мосгортранса» на 11,4 млрд рублей. Стоимость одного электробуса превышает 56,9 млн рублей. В соответствии с контрактом первые 10 машин будут поставлены заказчику уже в феврале. Остальные электробусы выйдут на московские дороги к концу августа текущего года. Сервисное обслуживание электробусов и зарядной инфраструктуры рассчитано до июля 2035 года.
Столичный электробус соответствует повышенным стандартам безопасности и экологичности. Транспортное средство, вмещающее 85 человек, имеет 30 мест для сидения и оборудовано всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в т.ч. – маломобильных.

Камазовские электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств и др.

Это уже третий тендер на поставку в столицу пассажирского транспорта на электрической тяге, выигранный «КамАЗом».

Камазовская инновационная техника хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации при различных погодных условиях, в том числе – при низких температурах зимой. В прошлом году городской электробус получил национальную премию «Автомобиль года в России – 2019».

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
16 Янв:
16 Янв:
15 Янв:
Центральный федеральный округ:
15 Янв:
15 Янв:
15 Янв:
РОССИЯ:
15 Янв:
15 Янв:
14 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России

Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России
Политика

Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра

Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра
Политика

Путин предложил изменить политическую систему России. Что президент рассказал о будущем в своем послании

Путин предложил изменить политическую систему России. Что президент рассказал о будущем в своем послании
Политика

За долгами придут частные приставы. Зачем государство отказывается от взыскания долгов?

За долгами придут частные приставы. Зачем государство отказывается от взыскания долгов?
Экономика 2

Казахстан, Украина или Польша? Кто будет поставлять нефть в Белоруссию вместо России

Казахстан, Украина или Польша? Кто будет поставлять нефть в Белоруссию вместо России
Политика

Выигрыш 1 млрд или подтасовка? «Столото» опровергает версию о нечестной победе

Выигрыш 1 млрд или подтасовка? «Столото» опровергает версию о нечестной победе
Экономика 2

Узнай, страна

В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей

В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей

В Бурятии открыли первую «ноосферную теплицу» для выращивания экопродукции с лечебными свойствами

В Бурятии открыли первую «ноосферную теплицу» для выращивания экопродукции с лечебными свойствами

В Приамурье успешно прошел приемочные испытания первый международный автомост в КНР через реку Амур

В Приамурье успешно прошел приемочные испытания первый международный автомост в КНР через реку Амур

В Карелии впервые в СЗФО ввели в эксплуатацию роботизированный лазерный наплавочный комплекс

В Карелии впервые в СЗФО ввели в эксплуатацию роботизированный лазерный наплавочный комплекс

Новости дня

12:07 Депутат Европарламента обвиняет Россию в «искажении» истории Второй мировой Депутат Европарламента обвиняет Россию в «искажении» истории Второй мировой
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:54 В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
09:42 Дональд Трамп угрожал лишить Украину помощи Дональд Трамп угрожал лишить Украину помощи
08:35 Погода в Москве сегодня будет до +5°C Погода в Москве сегодня будет до +5°C
07:26 Мишустин согласился стать премьер-министром России Мишустин согласился стать премьер-министром России
15 ЯНВ, 23:41 Новый вид богомола, обнаруженный в Перу, охотится, пронзая свою добычу Новый вид богомола, обнаруженный в Перу, охотится, пронзая свою добычу
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15 ЯНВ, 23:05 Живые кирпичи! Ученые создают живой бетон Живые кирпичи! Ученые создают живой бетон

Узнай, страна!

11:37 В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей В Татарстане «КамАЗ» победил в тендере на поставку электробусов для Москвы на 11,4 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10 ЯНВ, 12:10 ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter