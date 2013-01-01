В Чечне открыли самую длинную в мире искусственную горнолыжную трассу на всесезонном курорте



В Чечне на горнолыжном курорте «Ведучи» в тестовом режиме запустили первую на Северном Кавказе и самую длинную в мире искусственную трассу протяженностью более 1 километра.

Специальное покрытие, изготовленное из синтетического материала, воссоздает свойства скольжения настоящего снега и дает возможность лыжникам и сноубордистам кататься круглый год. Трасса подходит как для начинающих, так и опытных любителей зимних видов спорта.

Турпоток на курорте «Ведучи», который постепенно становится круглогодичным, за 2019 год увеличился в пять раз, благодаря открытию первого в Чечне байк-парка и всесезонной трассы.

В настоящее время начаты подготовительные работы по строительству канатной дороги между южным и северным склонами курорта. Всего планируется построить семь канатных дорог и свыше 16,5 км трасс.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ