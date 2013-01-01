ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы?
Мар 20
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Главной датой прошедшей недели был День воссоединения Крыма с Россией. В честь шестой годовщины этого события в республике открыли реконструированные участки предприятий, приступили к выполнению новых задач и планов.
Прорывом недели на фронте борьбы с коронавирусом стала полная расшифровка его генома петербургскими учеными и начало испытаний прототипов вакцин, разработанных новосибирскими исследователями.
Самые крупные проекты недели были связаны с космосом: в Приморский край прибыл плавучий космодром «Морской старт», в Самаре начали сборку частей сверхтяжелой «лунной» ракеты-носителя «Енисей», в Санкт-Петербурге создали программный комплекс «Одиссей» для моделирования выходов в открытый космос.
- В Приморье начал обустраиваться первый в истории российский плавучий космодром «Морской старт»
- В Санкт-Петербурге полностью расшифровали геном коронавируса, а в Москве начали испытания вакцины
- В Астраханской области открыли морской грузо-пассажирский пункт пропуска через границу в порту Оля
- В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»
- В Омской области создали не имеющую аналогов в РФ цифровую систему для комплекса нефтепереработки
- В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд
- В Вологодской области начали расширение самой загруженной федеральной трассы за 10,5 млрд рублей
- В Татарстане приступили к изготовлению оборудования для СПГ-проектов на Ямале на 10 млрд рублей
- В Крыму начали строительство автомобильно-пассажирского парома для Камчатки и дальневосточных портов
- В Свердловской области запущено первое в России серийное производство особо крупных прокатных валков
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
20 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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