ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Главной датой прошедшей недели был День воссоединения Крыма с Россией. В честь шестой годовщины этого события в республике открыли реконструированные участки предприятий, приступили к выполнению новых задач и планов.

Прорывом недели на фронте борьбы с коронавирусом стала полная расшифровка его генома петербургскими учеными и начало испытаний прототипов вакцин, разработанных новосибирскими исследователями.

Самые крупные проекты недели были связаны с космосом: в Приморский край прибыл плавучий космодром «Морской старт», в Самаре начали сборку частей сверхтяжелой «лунной» ракеты-носителя «Енисей», в Санкт-Петербурге создали программный комплекс «Одиссей» для моделирования выходов в открытый космос.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»