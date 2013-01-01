В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»



В Самаре специалисты Ракетно-космического центра «Прогресс» (структура Роскосмоса) приступили к изготовлению и сборке составных частей российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», запуск которой должен состояться в 2028 году в соответствии с Федеральной целевой программой. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. «Енисей» планируется использовать для миссий на Луне, в том числе с высадкой российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

Перспективный носитель «Енисей» будет собираться из отдельных модулей по принципу технологического конструктора: каждая часть является самостоятельным изделием. На первом этапе ракета сможет доставлять около 80 тонн груза на низкую околоземную орбиту и до 20 тонн полезной нагрузки на лунную полярную орбиту.

Уже собраны обечайки баков и другие детали конструкций новой ракеты-носителя «Союз-5», а также корпуса межбаковых отсеков блоков первых ступеней для огневых, динамических и статических испытаний. Первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя будет состоять из пяти-шести соответствующих ступеней средней ракеты «Союз-5».

Самарская область, Приволжский федеральный округ