В Санкт-Петербурге полностью расшифровали геном коронавируса, а в Москве начали испытания вакцины



В Санкт-Петербурге ученые НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева расшифровали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Полученные данные помогут в разработке вакцин и противовирусных препаратов. Одновременно в Москве Роспотребнадзор начал испытания вакцин против нового коронавируса, прототипы которых разработаны в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Прототипы вакцин основаны на шести технологических платформах. Для определения эффективности вакцины необходимо испытать ее способность провоцировать иммунный ответ. Во время испытаний исследователи определят наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины и схему вакцинации.

Генетические данные депонированы исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ