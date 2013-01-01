В Астраханской области открыли морской грузо-пассажирский пункт пропуска через границу в порту Оля



В Астраханской области в морском порту Оля поле реконструкции открыт морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ. Благодаря реконструкции пропускного пункта увеличатся грузопотоки, следующие в экспортно-импортных направлениях через порт.

К пункту пропуска, включающему в себя 17 земельных участков, три участка портовой акватории и четыре причала, относятся также 25 объектов недвижимости Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт».

Морской порт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте реки Волга на Волго-Каспийском канале и является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе.

Порт Оля является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов и занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего страны Европы с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией, а также транспортного коридора, обеспечивающего выход на Казахстан, Китай, страны Средней Азии и Европы.

Астраханская область, Южный федеральный округ