В Татарстане приступили к изготовлению оборудования для СПГ-проектов на Ямале на 10 млрд рублей



Казанское предприятие «Казанькомпрессормаш» совместно с немецкой компанией Siemens (группа ГМС) заключило договор с «Обским СПГ» (Ямало-Ненецкий автономный округ) на проектирование и изготовление шести основных агрегатов для перекачки газа. Компании заинтересованы в тесном взаимодействии в области создания отечественного оборудования для СПГ-проектов на Ямале. Стоимость контакта на поставку оборудования составит около 130 млн евро (10,5 млрд рублей).

На заводе «Казанькомпрессормаш» началось строительство новой производственной площадки для выпуска крупногабаритных компрессоров. В новом цехе будет налажен выпуск уникальных агрегатов с мощностью привода более 25 МВт.

Всего совместная производственная группа в следующем году установит на «Обском СПГ» десять компрессоров метанового и этанового контуров, которые способны работать при низких температурах.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ