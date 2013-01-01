В Свердловской области запущено первое в России серийное производство особо крупных прокатных валков



В Свердловской области Кушвинский завод прокатных валков запустил в промышленную эксплуатацию первое в России серийное производство особо крупных прокатных валков из чугуна весом свыше 30 тонн. Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей. Около 50% продукции пойдет на экспорт.

По уровню оснащения и грузоподъемности модернизированный обрабатывающий центр в Кушве является единственным в стране и одним из трех установленных в мире. До настоящего времени все крупнотоннажные валки закупались в Германии, США, Китае и др.

Благодаря запуску производства стало возможным производить валки весом свыше 30 и даже 50 тонн для выпуска широкопрокатного металла, который используется в судостроении и для производства труб большого диаметра.

Основными заказчиками продукции выступят металлургические предприятия России, а также компании из Индии, Канады, США и Таиланда.

Свердловская область, Уральский федеральный округ