В Свердловской области запущено первое в России серийное производство особо крупных прокатных валков
Мар 19
В Свердловской области Кушвинский завод прокатных валков запустил в промышленную эксплуатацию первое в России серийное производство особо крупных прокатных валков из чугуна весом свыше 30 тонн. Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей. Около 50% продукции пойдет на экспорт.
По уровню оснащения и грузоподъемности модернизированный обрабатывающий центр в Кушве является единственным в стране и одним из трех установленных в мире. До настоящего времени все крупнотоннажные валки закупались в Германии, США, Китае и др.
Благодаря запуску производства стало возможным производить валки весом свыше 30 и даже 50 тонн для выпуска широкопрокатного металла, который используется в судостроении и для производства труб большого диаметра.
Основными заказчиками продукции выступят металлургические предприятия России, а также компании из Индии, Канады, США и Таиланда.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
19 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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