В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд



В Старооскольском городском округе Белгородской области «Россети ФСК ЕЭС» обеспечили выдачу до 1,3 ГВт мощности Нововоронежской АЭС-2 в Белгородскую энергосистему. Это позволило ввести в промышленную эксплуатацию вторую цепь воздушной линии 500 кВ «Донская – Старый Оскол», которая была построена для транзита энергии Нововоронежской АЭС-2 в Белгородскую энергосистему. Общая стоимость работ составила 6,3 млрд рублей. Реализация проекта повысит надежность электроснабжения потребителей региона.

На открытом распределительном устройстве 500 кВ подстанции созданы две новые линейные ячейки, оснащенные современным высоконадежным оборудованием – элегазовыми выключателями, разъединителями, измерительными трансформаторами.

Установлены микропроцессорные устройства релейной защиты, позволяющие снизить риски развития аварий из-за перенапряжений и коротких замыканий. Смонтированы дополнительные терминалы цифровой системы коммерческого учета электроэнергии, модернизирована система связи и диспетчерско-технологического управления, построено здание для оборудования вторичной коммутации.

Вторая цепь линии 500 кВ «Донская – Старый Оскол» протяженностью 103 км построена с применением многогранных опор, обладающих повышенной стойкостью к динамическим нагрузкам и коррозионному воздействию. Максимальный объем электрической мощности, выдаваемой по этой ЛЭП в Белгородскую энергосистему через подстанцию 500 кВ «Старый Оскол», составляет 1,3 ГВт.

Первыми потребителями дополнительной мощности стали агрокомплекс «Гринхаус», получивший из Единой национальной электрической сети 44 МВт для ввода в работу первой очереди теплиц площадью 24,5 гектаров, а также Стойленский ГОК, которому потребовалась дополнительная мощность для увеличения объемов добычи железной руды и производства концентрата.

Белгородская область, Центральный федеральный округ