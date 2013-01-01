В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд
В Старооскольском городском округе Белгородской области «Россети ФСК ЕЭС» обеспечили выдачу до 1,3 ГВт мощности Нововоронежской АЭС-2 в Белгородскую энергосистему. Это позволило ввести в промышленную эксплуатацию вторую цепь воздушной линии 500 кВ «Донская – Старый Оскол», которая была построена для транзита энергии Нововоронежской АЭС-2 в Белгородскую энергосистему. Общая стоимость работ составила 6,3 млрд рублей. Реализация проекта повысит надежность электроснабжения потребителей региона.
Установлены микропроцессорные устройства релейной защиты, позволяющие снизить риски развития аварий из-за перенапряжений и коротких замыканий. Смонтированы дополнительные терминалы цифровой системы коммерческого учета электроэнергии, модернизирована система связи и диспетчерско-технологического управления, построено здание для оборудования вторичной коммутации.
Вторая цепь линии 500 кВ «Донская – Старый Оскол» протяженностью 103 км построена с применением многогранных опор, обладающих повышенной стойкостью к динамическим нагрузкам и коррозионному воздействию. Максимальный объем электрической мощности, выдаваемой по этой ЛЭП в Белгородскую энергосистему через подстанцию 500 кВ «Старый Оскол», составляет 1,3 ГВт.
Первыми потребителями дополнительной мощности стали агрокомплекс «Гринхаус», получивший из Единой национальной электрической сети 44 МВт для ввода в работу первой очереди теплиц площадью 24,5 гектаров, а также Стойленский ГОК, которому потребовалась дополнительная мощность для увеличения объемов добычи железной руды и производства концентрата.
Белгородская область, Центральный федеральный округ
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