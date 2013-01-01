В Омской области создали не имеющую аналогов в РФ цифровую систему для комплекса нефтепереработки



В Омской области специалисты «Автоматика-сервис», дочернего инженерно-сервисного предприятия «Газпром нефти», совместно с корейскими и японскими коллегами разработали комплексную автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП) для будущего комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ общей стоимостью 17,5 млрд рублей. Система управления объединяет три различных технологических процесса и по данным параметрам не имеет аналогов в России.

Автоматизированная система управления способна единовременно обрабатывать информацию с 18,7 тысяч датчиков и сможет управлять технологически различными, но связанными друг с другом процессами. Комплекс глубокой переработки нефти заработает после завершения строительно-монтажных работ в 2021 году. До 90% оборудования, установленного в ходе реконструкции, произведено на отечественных предприятиях. Омская область, Сибирский федеральный округ

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