В Крыму начали строительство автомобильно-пассажирского парома для Камчатки и дальневосточных портов



В Керчи на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы состоялась торжественная церемония закладки киля в основание автомобильно-пассажирского парома, который обеспечит регулярное морское сообщение между портами Камчатского края, Сахалинской области и Приморского края.

Автомобильно-пассажирский паром серии CNF22 предназначен для неограниченного района плавания (основной район эксплуатации: Японское, Охотское и Берингово моря, включая острова Курильской гряды и прилегающие участки Тихого океана).

Его длина составляет около 120 метров, ширина — почти 18 метров, осадка — 4,5 метра. Скорость экономического хода — 15 узлов, экипаж и обслуживающий персонал — 48 человек.

Паром вмещает 150 человек или 28 грузовых автомобилей с 20-футовым контейнером и длиной автопоезда до 11 м, до 78 легковых автомобилей. Тип судна определили жители Камчатки в ходе онлайн-голосования. Около 30 лет в этом регионе не было регулярного морского сообщения.

Республика Крым, Южный федеральный округ