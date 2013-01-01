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В Вологодской области начали расширение самой загруженной федеральной трассы за 10,5 млрд рублей

Мар 16
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области начали расширение самой загруженной федеральной трассы за 10,5 млрд рублей

В Вологодской области стартовала масштабная реконструкция с расширением до четырех полос движения на двух участках федеральной дороги А-114 «Вологда – Новая Ладога», связывающей Вологду и Череповец. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажирских перевозок на самой загруженной из федеральных трасс и развития качественной логистики для развития территорий региона. Объем инвестиций в проект за четыре года составит более 10,5 млрд рублей.
Работы начнутся на участке протяженностью 20,5 км от Лесково до поворота на Стризнево, а затем от Шексны до череповецкого аэропорта. К реконструкции трассы от станции Дикая до поворота на деревню Стризнево приступят в апреле. На участке до Стризнево обустроят трассу первой технической категории с разделительной полосой и искусственным освещением.

В настоящее время продолжается реконструкция моста через реку Шексна, осуществляется строительство путепровода – развязки перед заездом на мост со стороны города Вологды, реконструируется 2,6 км автомобильной дороги с увеличением до четырех полос движения, а также строится надземный пешеходный переход через трассу А-114.

На мостовом сооружении строится новое пролетное строение протяженностью около 300 метров с обустройством проезжей части, знаков, разметки, освещения, металлического ограждения, пешеходных дорожек и пр.

Ранее до четырех полос расширен 10-километровый участок трассы на выезде из Вологды и 8-километровый участок на подъезде к Череповцу. Строительно-монтажные работы продлятся до 2024 года.

В настоящее время интенсивность движения на дороге А-114 составляет порядка 40 тысяч автомобилей в сутки, что создает высокую загруженность и аварийность на дороге.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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